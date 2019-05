Verzählt: Ursache von Wahlpanne aufgeklärt

Bei einer Sondersitzung hat der Wahlausschuss in Laupheim am vergangenen Mittwochvormittag das vorläufige amtliche Endergebnis der Gemeinderatswahl bestätigt. Die Ausschussvorsitzende, Laupheims Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind, teilte mit, die Wahlleitung habe die Unstimmigkeiten bei der Auszählung der Stimmen in Obersulmetingen aufgeklärt.

Am Montagabend nach der Kommunalwahl hätten sich die Wahlhelfer in Obersulmetingen verzählt. Nach einer Neuauszählung der Wahlzettel aus dem Teilort am Dienstag im Laupheimer Rathaus mit einem anderen Wahlhelfer-Team sei das korrekte Resultat ermittelt worden. Das erstmals eingesetzte Software-Programm „PC Wahl“ war nicht der Grund für die Verzögerung, hieß es weiter. Nach der Wahlberichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ über das Geschehen in Laupheim spekulierten einige Kommentatoren in den sozialen Medien, das besagte Software-Programm sei nicht sicher und anfällig für Hacker-Angriffe.

Die Wahlleitung im Laupheimer Rathaus hatte am Montagabend die Zählung der Stimmzettel in Obersulmetingen gestoppt, um die Auswertung des dortigen Ergebnisses am darauffolgenden Tag in Ruhe und genau zu prüfen. „Die Wahlleitung hat jede Stimmzettel aus Obersulmetingen genau angesehen und nach der Neuauszählung am Dienstag festgestellt, dass das Ergebnis stimmig ist“, erklärte Wind. Auch die Mitglieder des Wahlausschusses ließen sich nach einer Stichprobe der Wahlunterlagen davon überzeugen, dass die Neuauszählung korrekt abgelaufen ist. Trotz der Panne begrüßte das Gremium ausdrücklich den Einsatz aller Wahlhelfer.