Verunsicherung wegen des Coronavirus schmälert die Besucherzahl

(ry/cdi) - Nach Auskunft der Stadtverwaltung vom Freitagabend befinden sich in Laupheim aktuell 20 Menschen in häuslicher Quarantäne. Sie waren auf derselben Familienfreizeit in Südtirol wie der 43-jährige aus dem Kreisgebiet, bei dem sich der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt hat.

In diesem Zusammenhang bleiben am Montag, 9. März, etliche Schulen im Kreis Biberach geschlossen – auch in Laupheim, Mietingen und Schwendi.