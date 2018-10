Versuchter „Ehrenmord“: Gericht hebt Haftbefehl gegen Eltern des Messerstecher-Opfers auf

Im Prozess um die beinahe tödliche Messerattacke einer libyschen Familie auf die eigene Tochter im Februar in Laupheim hat die Jugendkammer des Ravensburger Landgerichts am Freitagnachmittag den Haftbefehl gegen die mit angeklagten Eltern auf Antrag der Verteidiger aufgehoben.

Grund für diesen Schritt waren offenbar entlastende Aussagen des heute 18-jährigen Opfers, das zuvor in nicht öffentlicher Sitzung vernommen worden war. Die Freilassung der Eltern wurde angeordnet. Die beiden Hauptangeklagten – der Bruder und der Ehemann (nach islamischem Recht) der jungen Frau – befinden sich weiterhin wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Laut einer Mitteilung des Landgerichts verneinte die Jugendkammer „in Anbetracht der heutigen Vernehmung der inzwischen 18-jährigen Opferzeugin und deren Aussageverhalten im Ermittlungsverfahren bei den Eltern den dringenden Tatverdacht einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung“.

Auch sehe die Kammer „mit Blick auf eine mögliche Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung und der bisherigen Untersuchungshaftzeit keinen Fluchtanreiz mehr“. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte die Eltern bislang dringend verdächtigt, den Sohn und den Schwiegersohn zur Tötung ihrer damals 17-jährige Tochter aufgefordert zu haben. Weil die Eltern am Ende den Rettungsdienst gerufen hätten, seien sie, juristisch betrachtet, vom Mordversuch zurückgetreten. Grund für den Messerangriff soll die Liebschaft der jungen Frau zu einem anderen Mann gewesen sein.

Informationen zum Inhalt der Vernehmung des Opfers als Zeugin könnten nicht gegeben werden, teilte das Landgericht am Freitagnachmittag mit. Auf Antrag der 18-Jährigen war die Öffentlichkeit von diesem Teil des Verfahrens ausgeschlossen worden. Das Opfer sei zwar heute volljährig, zur Tatzeit aber minderjährig gewesen und leide wohl nach wie vor unter den psychischen und körperlichen Folgen der „massiven Straftat“, erklärte der Vorsitzende Richter Böhm.

Außerdem müsse die junge Frau zu sehr persönlichen und intimen Details ihrer Beziehungen befragt werden und möglicherweise gegen eigene Familienmitglieder aussagen. Das stelle eine zusätzliche Belastung für die 18-Jährige dar. Daher seien die Voraussetzungen des Paragraphen 171b des Strafgesetzbuches erfüllt, wonach der Persönlichkeitsschutz der Zeugin höher zu bewerten sei als das öffentliche Interesse an ihren Aussagen. Der Richter schloss sich damit – ebenso wie Staatsanwalt Steinberg – der Argumentation der Nebenklagevertreterin des Opfers an. Die Verteidiger der vier Angeklagten hatten sich gegen den Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesprochen.

Angeklagter legte Feuer in Zelle

Öffentlich wurden derweil zwei Polizisten vernommen, die sich zu einem weiteren Vorwurf gegenüber einem der beiden Hauptangeklagten äußerten: Der Bruder des Opfers soll während der Untersuchungshaft in seiner Zelle in Stuttgart-Stammheim Feuer gelegt haben. Er muss sich damit auch wegen vorsätzlicher Brandstiftung verantworten. Der 21-Jährige hatte am 18. Mai dieses Jahres die Matratze seiner Zelle sowie Kleidungsstücke angezündet. „Er war in Besitz eines Feuerzeugs. Das ist in der Justizvollzugsanstalt nicht verboten“, sagte eine der Polizistinnen.

Das Feuer erlosch zwar wohl von selbst, es verursachte aber eine derart starke Rauch- und Hitzeentwicklung, dass sowohl der Angeklagte als auch 16 weitere Insassen des Gefängnistrakts ärztlich untersucht werden mussten und die Zelle nicht mehr bewohnbar war. Weder beim Brandstifter noch bei den anderen Gefangenen seien gesundheitliche Folgen festgestellt worden, erklärte die Polizistin. Auf ihre Frage, warum er das Feuer gelegt habe, habe der Angeklagte geantwortet, dass er unter Stress stehe.

