Als Live-Act bei Mobiles and More beim US-Car-Treffen hat Philip Walch von Stone Graffiti eine Leinwand (Foto: Stone Graffiti) gestaltet. Nach Fertigstellung stand sie zur Versteigerung. Ersteigert hat sie Rewe Michael Birnbreier für 800 Euro. Sven Schwerter von Mobiles and More hat den Betrag auf 1000 aufgestockt. Der Erlös geht zu 100 Prozent an den Kinderschutzbund gehen.