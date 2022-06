Verkehrsregelungen während des Heimatfestes

Bei aller Freude über das endlich wieder stattfindende Kinder- und Heimatfest darf nicht vergessen werden, dass dieses mit zahlreichen verkehrsbeschränkenden Maßnahmen zum Schutze aller Verkehrsteilnehmer und Besucher des Heimatfestes verbunden ist, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

So bleibt das Gebiet an der Hasenstraße und Bühler Straße, vor der Gaststätte „Drei Mohren“ bis zum Hopfenweg, während der Festtage für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die motorisierten Festbesucher aus Richtung Stadtmitte können die Parkplätze beim Festplatzgelände Schloss Großlaupheim nur über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke Lange Straße - „Am Mäuerle“ - Hopfenweg – Lindenstraße erreichen. Dies hat zur Folge, dass die Straße „Am Mäuerle“ und die Abt-Fehr-Straße während des Kinder- und Heimatfestes die Hauptverbindung zum beziehungsweise vom östlichen Stadtgebiet und Festplatz von der Kernstadt aus darstellt. Aus diesem Grunde werden unter anderem die Straßen „Am Mäuerle“ sowie die Abt-Fehr-Straße mit absoluten Halteverboten belegt – diese Rettungswege sind zwingend freizuhalten.

Der Parkweg wird – nur während der Festumzüge und deren Aufstellung – als Einbahnstraße in Fahrtrichtung „Lange Straße“ ausgewiesen. Die Umleitung erfolgt innerörtlich über den Laubachweg und Herrenmahd.

Die Ausweisung von Schwerbehindertenparkplätzen auf dem „Olympia“-Gelände hat sich bestens bewährt; daher werden die Behindertenparkplätze dort auch in diesem Jahr ausgewiesen.

Taxi-Plätze befinden sich Höhe Zugang zur „Hasengrube“, in der Hasenstraße und am „Oberen Marktplatz“, Höhe Gasthaus „Drei Mohren“.

Am Freitag, 1. Juli, anlässlich des Eröffnungszuges wird ebenfalls ein Großteil der Innenstadt gesperrt. Ab etwa 18 Uhr erfolgt die Sperrung der Ulmer Straße ab Kreisverkehr Simmisgasse/ Ulmer Straße bis Kreisverkehr Ulmer Straße/ Biberacher Straße. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Bahnhofstraße/ Weldenstraße/ Danziger Straße/ Zeppelinstraße (in beiden Fahrtrichtungen).

Jeweils etwa 60 Minuten vor Beginn der Großen Festzüge am Sonntag, 3. Juli,und am Montag, 4. Juli, wird die Innenstadt für den gesamten Verkehr gesperrt. Entlang des Festzugweges und auf den Aufstellungsstraßen -plätzen dürfen am Freitag ab 17:30 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr und am Montag ab 8 Uhr, jeweils bis zur Beendigung der Festzüge, keine Fahrzeuge geparkt sein.

Der „Obere Marktplatz“ zwischen Einmündung Rabenstraße und Lange Straße/ Abt-Fehr-Straße ist End- und Ausgangspunkt aller Heimatfestbuslinien. Dieser Bereich wird aus Verkehrssicherheitsgründen für den Durchgangsverkehr gesperrt, um eine reibungslose Andienung aller Heimatfestbuslinien zu gewährleisten. Die Umleitung erfolgt über die Rabenstraße/ Abt-Fehr-Straße/ Lange Straße.

In der Abt-Fehr-Straße (Umleitungsstrecke/ Rettungsweg) sowie im Bereich „Oberer Marktplatz“ (Bushaltestelle für den Heimatfestbus) ist das Parken während des gesamten Heimatfestes nicht erlaubt.

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Besucher des Laupheimer Kinder- und Heimatfestes wird während des gesamten Heimatfestes eine verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs erfolgen. Das widerrechtliche Parken von Fahrzeugen (zum Beispiel entlang der Umzugsstrecke oder im Aufstellungsbereich des Umzuges, in Rettungswegen und den dringend benötigten Zufahrtsstraßen zum Festgelände) kann zur Folge haben, dass bei entsprechenden Beeinträchtigungen abgeschleppt wird.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diese Verkehrsbeschränkungen zu beachten. Im Übrigen wird von seitens der Stadt empfohlen, auf die Benutzung des Fahrzeuges während des Heimatfestes soweit als möglich zu verzichten. Die Stadt Laupheim und der Heimatfestausschuss weisen ausdrücklich auf den Heimatfest-Bus hin.