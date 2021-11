Verkaufsoffener Sonntag unter 3-G-Regel lockt Besucher nach Laupheim

Große und kleine Besucher sind am Sonntagnachmittag durch Laupheims Innenstadt gebummelt. Die Werbegemeinschaft „Treffpunkt Laupheim“ hatte zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. Die Vorzeichen für die Veranstaltung waren nicht gut. Seit Samstag gilt im Landkreis Biberach die Corona-Alarmstufe mit strengen Vorschriften. Und am Sonntagvormittag war dann auch noch das Wetter nicht besonders attraktiv. Die Werbegemeinschaft hatte sich jedoch auf die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen mit der 3-G-Regel eingestellt (SZ berichtete). Und am Nachmittag hörten dann auch die Regenschauer auf.

So begegnete man – mit Abstand natürlich – vielen gut gelaunten Menschen auf den Straßen und in den Läden. Sie schienen das Flair der Veranstaltung zu genießen, hatte ein solcher verkaufsoffener Sonntag doch coronabedingt zwei Jahre nicht stattfinden können. Familien oder Freundesgruppen schauten sich die neuesten Trends an und kauften ein. Nicht nur die Läden, die einen Adventsmarkt hatten, waren dabei Publikumsmagnete.

Am Eingang manchmal auch Warteschlangen

Aufgrund der Alarmstufe hatte der Einzelhandel die 3-G-Regel – Zutritt nur für Geimpfte, Genesene, Getestete – anzuwenden. Für die Ladenbesitzer bedeutet dies einen Mehraufwand. Größere Läden hatten dazu extra Personal abgestellt oder engagiert, das die Nachweise der Besucher kontrollierte. Wer seinen Nachweis nicht dabei hatte, erhielt dann auch keinen Zutritt. Die Kunden akzeptierten diesen Vorgang und standen auch mal beim „Kontroll-Punkt“ Schlange.

Probesitzen ist nicht erlaubt

An den Essens- und Getränkeständen, die über die Mittelstraße und den Marktplatz verteilt waren, kauften die Besucher kulinarische Spezialitäten, die nur als To-go-Angebote ausgegeben wurden. Zur Attraktivität des verkaufsoffenen Sonntags trug zudem die Autoschau der Hybrid- und Elektrofahrzeuge bei, die in der für den Verkehr gesperrten oberen Mittelstraße präsentiert wurden. Die Wagen duften dabei aber nur von außen bestaunt werden. Auf den Autositzen Platz zu nehmen, war wegen der Hygienervorschriften nicht erlaubt.

Wirtschaftsförderin erfreut über belebte Innenstadt

Wirtschaftsförderin Barbara Klause tauschte sich am Nachmittag mit Harry Remane vom „Treffpunkt Laupheim“ aus. Beide zeigten sich erfreut über die Akzeptanz der Veranstaltung und über die belebte Innenstadt.