Verein feiert Höhenanlagenfest

An Fronleichnam konnte der Verkehrs- und Verschönerungsverein nach zweimaliger Pause endlich wieder das Höhenanlagenfest veranstalten. Nach einem kleinen Gewitter beim Aufbau konnte das Fest dann bei bestem Wetter durchgeführt werden. Es wurde so stark wie noch nie besucht, und man spürte das große Verlangen sich wieder einmal gemütlich im Freien zu treffen, heißt es in einem Vereinsbericht. Als Neuerung spielten am Nachmittag die Laupheimer City Musikanten auf. Zudem wurde das Fest von vielen Kuchenspendern unterstützt, was auch als großer Zuspruch zur Unterstützung der Höhenanlage gesehen werden kann, nachdem die Höhenanlage lange gesperrt war und nun wieder besuchbar ist.