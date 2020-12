Verein erhält Spenden für Kinder in Kenia

Der Verein „Häuser für Waisenkinder“ leistet Hilfe für Kinder in Kenia. Die Laupheimerin Elli Weisser engagiert sich in der Organisation und nahm jetzt Spenden aus der Region entgegen.

So überbrachte die Biberacher Anwaltskanzlei Bartholomäus, Günthner und Partner eine Weihnachtsspende von 5000 Euro an den Verein Häuser für Waisenkinder in Siaya in Kenia.

Eine Spende von 300 Euro erhielt der Verein vom Restaurant Hasen in Laupheim. Der Betrag wurde zudem von einem Stammgast des Lokals um 1000 Euro aufgestockt. Laut Weisser sind zudem in mehr als 15 Geschäften in Laupheim Spendendosen zur Unterstützung des Vereins aufgestellt.

Schon bald will Weisser wieder nach Kenia reisen, um direkt vor Ort mit den Waisenkindern Weihnachten zu erleben und um beim geplanten Schulstart im Januar mitzuhelfen. Laut Weisser sind in Kenia alle Schulen seit April wegen Corona geschlossen.