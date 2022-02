Verdiente Niederlage beim neuen Tabellenführer

Der HRW Laupheim hat sein Gastspiel beim VfL Waiblingen in der Handball-Württembergliga mit 28:36 (11:20) verloren. Trotz dieser Pleite bleiben die Rot-Weißen auf dem elften Platz, da sie im Vergleich zur dahinterliegenden SG Schozach-Bottwartal ein Spiel weniger haben. Der VfL Waiblingen übernahm durch den Sieg die Tabellenführung.

„Diese Niederlage bei einem der dominanten Teams der Liga ist auch in der Höhe durchaus verdient“, räumte HRW-Trainer Roland Kroll nach dem Ende der Begegnung ein, auch wenn nicht alles schlecht gewesen sei. Vor 100 Zuschauern in der Waiblinger Rundsporthalle ließen die Gastgeber gleich von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, dass sie diese Partie ernst nehmen und die Punkte mitnehmen wollen. Nach einer 7:2-Führung für den neuen Tabellenführer nahm der Laupheimer Coach seine erste Auszeit (15.), die insofern Wirkung zeigte, als dass der HRW den Rückstand zunächst nicht größer werden ließen. Nach einer Auszeit des Waiblinger Trainers Tim Baumgart (26.) machte der VfL quasi mit jedem Angriff ein Tor, während den Gästen nur noch ein Treffer gelang. So lagen die Rot-Weißen zur Halbzeit beim 11:20 bereits deutlich mit neun Toren im Rückstand.

„Individuell war der Gegner uns vor allem in der ersten Halbzeit auf jeder Position überlegen“, zollte HRW-Trainer Kroll dem VfL Respekt für dessen starke Leistung. Erschwerend kam hinzu, dass Tim Anderson beim Einlaufen in die Halle mit dem Kopf gegen den Türrahmen gestoßen war, sich dabei eine Platzwunde zugezogen hatte, und nicht spielen konnte. Dadurch gab es noch weniger Wechselmöglichkeiten bei einem ohnehin schon recht dünnen Kader. So lief beispielsweise der eigentliche Rechtsaußen Luca Geiß insgesamt 40 Minuten auf der Rückraum-Rechts-Position auf. „Luca hat seine Sache gut gemacht, genauso wie unser Youngster Tarik Nokic und natürlich Kenan Durakovic, der insgesamt elf Treffer erzielte“, lobte Roland Kroll.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Laupheimer dann besser ins Spiel, während die Waiblinger die Führung geschickt verwalteten. Zunächst vergrößerte sich der Vorsprung der Heimmannschaft bis auf elf Tore, doch anschließend brachten auch die Rot-Weißen vermehrt ihre Aktionen im Tor des Gegners unter, sodass die Begegnung schließlich beim Stand von 36:28 mit einer Acht-Tore-Niederlage für die Laupheimer endete. „Insbesondere in der zweiten Hälfte habe ich viele Aktionen gesehen, die mir sehr gut gefallen haben“, resümierte Laupheims Trainer Kroll und blickte anschließend in die Zukunft: „Gerade Nokic, Geiß und Durakovic konnten Selbstvertrauen tanken für die kommenden Begegnungen.“