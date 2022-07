Verabschiedung der Lehramtswärter am Seminar Laupheim

In der letzten Schulwoche sind 86 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter aus dem Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen am Seminar Laupheim in den Räumen des evangelischen Gemeindehauses verabschiedet worden. Davon berichtet das Seminar in einem Schreiben.

In seiner Rede sprach Direktor Stefan Langer die jungen Kollegen im Sinne der Philosophin Hannah Arendt an, zuversichtlich in das Berufsleben zu gehen. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Freude am Umgang mit den Kindern und Zuversicht bei den vielen Herausforderungen, die der Lehrerberuf aktuell und ständig bereithält, sei unabdingbar.

Im Anschluss an die Ansprache erhielten die angehenden Lehrerinnen und Lehrer aus den Händen von Langer die ersehnten Abschlusszeugnisse. Nach 18 Monaten der Ausbildung im Bereich des Staatlichen Schulamtes Biberach beginnt ab September für die Absolventen das Berufsleben. Alle jungen Kolleginnen und Kollegen bekamen Stellenangebote, denn die Pädagoginnen und Pädagogen sind weiterhin sehr gefragt. Auch dieses Jahr hätten es noch mehr Absolventen sein können, denn immer noch konnten nicht alle Stellen an Grundschulen, vor allem im ländlichen Raum, besetzt werden.

Umrahmt wurde die Feier vom Musikbeiträgen und Grußworten. Ein geselliger Ausklang bildete den Abschluss des Tages. Erlebnisse aus den ereignisreichen 18 Monaten Vorbereitungsdienst der besonders unter den Zeichen der Pandemie stand, wurden nochmals ausgetauscht bevor man sich vom Seminar verabschiedete.