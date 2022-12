„VdK sorgt mit für den Zusammenhalt der Stadtgemeinschaft“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir haben die feste Zusage der Stadt und des Landkreises, dass wir unser Beratungsbüro im Gebäude des ehemaligen Schwesternwohnheims auch zukünftig nutzen und dort auch weiterhin unsere Veranstaltungen durchführen können.“ Diese zentrale Botschaft von Gisela Scharnagl, der Vorsitzenden des Laupheimer Ortsverbandes, wurde von den Mitgliedern bei der Feier zum Jahresabschluss mit anschließender Weihnachtsfeier am Samstag, 10. Dezember, mit großem Beifall aufgenommen. Nach den Worten von Gisela Scharnagl seien die Mitglieder und Ratsuchenden massiv verunsichert gewesen, ob die Schließung der Sana Klinik, des Pflegeheims und des Zentrums für Älterenmedizin im Gebäude des alten Krankenhauses auch die Aktivitäten des VdK erschweren würden. Gisela Scharnagl konnte hier Entwarnung geben und dankte dem „Überraschungsgast“ des Nachmittags, dem Laupheimer Oberbürgermeister Ingo Bergmann, der den VdK in dieser Angelegenheit mit großem Engagement unterstützt habe.

OB Bergmann erinnerte in seiner Rede an den Gründungsauftrag des VdK nach dem zweiten Weltkrieg. Der Verband habe sich zum Ziel gesetzt, das fürchterliche soziale und menschliche Elend in der Folge des Krieges zu lindern. Die meisten Menschen in Deutschland hätten sich bis vor wenigen Monaten nicht vorstellen können, dass der Krieg noch einmal so nahekommen könne, wie dies durch den Angriff auf die Ukraine jetzt der Fall sei. Die indirekten Kriegsfolgen durch die geflüchteten Menschen aus der Ukraine und die enormen Preissteigerungen würden auch die Laupheimer Bürgerinnen und Bürger zu spüren bekommen. OB Ingo Bergmann zeigte sich aber überzeugt, dass der Zusammenhalt der Stadtgemeinschaft in Laupheim intakt sei und die großen Herausforderungen bewältigt werden könnten. Hierzu würde der VdK mit seinen Aktivitäten einen entscheidenden Beitrag leisten.

Die Hoffnung auf Frieden stand auch im Mittelpunkt des feierlichen und nachdenklichen Teils der Veranstaltung, in dem verschiedene Mitglieder Gedichte und Weihnachtsgeschichten vortrugen. Helmut Knittel, der Musikus, der die verschiedensten VdK Aktivitäten mit seinem Akkordeon und seinem Gesang begleitet, schaffte es, den vollbesetzten und weihnachtlich geschmückten Saal des Hotel Schützen zum Mitsingen der Weihnachtslieder anzuregen.