VCB-Volleyballer unterliegen trotz Heimvorteil

Sowohl die Damen 1 als auch die Herren des VCB konnten den Heimvorteil am vergangenen Wochenende nicht zu ihren Gunsten nutzen.

Die erste Damenmannschaft startete in ihrem ersten Heimspiel der Landesligasaison gegen den TSV Eningen. Die Gäste standen erwartungsgemäß stabil in der Abwehr, sodass von den Baustetterinnen vor allem eine variable Angriffsleistung gefragt war. Diese zeigten die Damen auch im ersten und dritten Satz und entschieden diese Durchgänge dadurch für sich. In den Sätzen zwei und vier fehlte der nötige Druck, sodass diese leider verloren gingen. Im entscheidenden Tie-Break hatten weiterhin die Eninger die Nase vorne und siegten somit mit 2:3 (25:23, 19:25, 25:16, 23:25,12:15).

Starke Angriffe aus Blaustein

Im zweiten Spiel wartete dann das Team vom TSV Blaustein, die den VCB gleich zu Beginn durch starke Angriffe unter Druck setzten. Die Gäste fanden immer häufiger Lücken im Baustetter Block, sodass es dem Abwehrriegel schwerfiel, die Angriffe zu verteidigen. Dadurch gingen die Blausteiner schnell mit 2:0 in Führung. Ab Satz drei hatte sich der VCB auf die Gäste eingespielt und auch deren Angriffe fanden häufig den Weg ins gegnerische Feld. Leider schlichen sich am Ende Konzentrationsprobleme ein, sodass Satz vier und somit das Spiel mit 1:3 auf das Konto des TSV Blaustein ging (16:25, 21:25, 25:21, 25:27).

Die Damen 2 waren zu Gast beim SV Eglofs. Die Mannschaft hatte leichte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und sich gegen die starke Abwehr der Gastgeber durchzusetzen. Somit hatte der SV Eglofs in den Sätzen eins und zwei die Nase vorn (25:27, 18:25).

Dank der durchweg stabilen Annahme um Libera Julia Kögel wuchs auch das nötige Selbstvertrauen der Angreiferinnen, die sich schließlich besser durchsetzten. Der VCB holte so zum 2:2 auf. Leider mussten die Damen im Tie-Break direkt einem Vorsprung hinterherjagen, den sie bis zum Ende nicht aufholen konnten (11:15).

Auch die dritte Damenmannschaft machte es in fünf Sätzen spannend. Nachdem der erste Satz knapp an die Gastgeber aus Machtolsheim ging (25:27) lagen die Baustetterinnen nach dem Satzwechsel früh in Führung und konnten diese auch bis zum Ende des Satzes halten (25:21). In Satz drei brachte beim 19:22 eine Aufschlagserie des VCB die Wende zum 26:14-Satzgewinn. Die Baustetterinnen schafften es danach leider nicht, den Sack zuzumachen. Im Tie-Break kämpften sie jedoch wieder um jeden Punkt und auch die junge Zuspielerin Tabea Ruschek meisterte ihren Job gut. So machten die Damen den Sieg mit 18:16 perfekt.

Herren finden nicht ins Spiel

Die Herren empfingen im Heimspiel zunächst den TSV Eningen 3. Erst nach zwei Sätzen fand das Team ins Spiel und musste aufgrund mangelnder Blocksicherung und zu wenig Initiative im Angriff einen 0:2-Rückstand ausgleichen. Nach zwei anschließend starken Sätzen des VCB konnte die Mannschaft im Tie-Break leider nicht genug punkten und das Spiel ging mit 2:3 verloren.

Im Spiel gegen die SG Herbrechtingen/Giengen zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Die Baustetter fanden nur schwer ins Spiel und konnten nicht überzeugen. Trotz einer klaren Führung im ersten Satz ging dieser letztlich durch unnötige Fehler an die Gäste. Auch in Satz zwei und drei fehlte der nötige Druck. Der VCB ging mit 0:3 leer aus (23:25, 18:25, 22:25).