VCB setzt sich problemlos durch

Die Oberliga-Volleyballerinnen des VC Baustetten haben im Heimspiel in der Laupheimer Mehrzweckhalle einen weiteren klaren Sieg verbuchen können. Gegen den Tabellenletzten TSV G. A. Stuttgart II ließ der VCB beim 3:0 (25:14, 25:15, 25:10)-Erfolg nichts anbrennen.

Das Spiel gestaltete sich zu Beginn des ersten Satzes noch ausgeglichen und die Gäste konnten zeitweise in Führung gehen. Die Baustetterinnen erhöhten jedoch Mitte des Durchgangs den Druck im Aufschlag und gingen durch eine gute Block-Abwehrarbeit mit 18:12 in Führung. Vor allem die platzierten Angriffsschläge über die Außenpositionen brachten den Gegner zur Verzweiflung. Auch die zweite Auszeit der Gäste beim Stand von 22:13 konnte den Lauf des VCB nicht aufhalten. Ungenauigkeiten im Aufbauspiel bei Stuttgart II, erzwungen durch starke Aufschläge der Gastgeberinnen, bescherten dem VCB letztendlich einen leichten Satzgewinn (25:14).

Baustetten lässt nicht nach

Den zweiten Durchgang gingen die Gastgeberinnen, die krankheits- und verletzungsbedingt nicht vollzählig antreten konnten, erneut konzentriert an. Viele einfache Fehler der Gäste beim Aufschlag und im Angriff erleichterten es dem VCB um Kapitänin Claudia Grüb, rasch in Führung zu gehen. Trotz einiger personeller Umstellungen konnten die Gastgeberinnen die Lücken in der gegnerischen Abwehr ausnutzen und so einen Zehn-Punkte-Vorsprung (20:10) herausspielen. Schlussendlich setzte sich der VCB mit 25:15 durch.

Der dritte Satz war wieder vor allem durch viele leichte Fehler der Stuttgarterinnen geprägt. Auch durch mehrere Aufschlagserien von Vanessa Schuler setzte sich die Heimmannschaft schnell auf 16:6 ab. Der VCB ließ in der Folge nicht nach, zeigte ebenso in der Abwehr eine engagierte Leistung, und holte sich den dritten Satz am Ende mit 25:10. Dadurch fuhr Baustetten erneut drei Punkte ein und behauptete den fünften Tabellenplatz.

Das VCB-Trainergespann Thomas Kammerer und Martin Rodi zeigte sich nach der Partie glücklich über die „konsequente Leistung“ ihres Teams. Besonders mit der „guten Aufschlag- und Abwehrleistung“ waren die Trainer sehr zufrieden.

VC Baustetten – TSV G. A. Stuttgart II 3:0 (25:14, 25:15, 25:10). VCB: Freihardt, Graf, Grüb, Kögel, Kammerer, Natterer, Schoch, Schuler, Welsch.