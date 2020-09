VC Baustetten veranstaltet Vorbereitungsturniere

An diesem Wochenende richtet der Volleyballclub Baustetten wieder Vorbereitungsturniere für Herren- und Damenmannschaften aus. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regelungen starten am Samstag die Herrenmannschaften um 9.30 Uhr. In der Leistungsklasse für Mannschaften aus der Bezirks- und Oberliga gehen sieben Mannschaften an den Start. Außer der 1. Herrenmannschaft des VCB spielt ebenfalls das Team vom TSV Laup-heim. Die Spiele finden in der Rottum- und Herrenmahdhalle statt.

Am Sonntag nehmen insgesamt 16 Damenmannschaften am Turnier teil. Acht davon spielen in der Leistungsklasse B-Klasse/A-Klasse, in der zwei Mannschaften des VCB vertreten sind, sowie die TSV Laupheim 2. Dieses Turnier findet in der Herrenmahdhalle statt. Die erste und zweite Damenmannschaft des VCB spielen jeweils in der zweiten Leistungsklasse der Bezirks-, Landes- und Oberliga. Auch hier ist die erste Mannschaft des TSV Laupheim vertreten. Diese Spiele finden in der Rottumhalle statt. Spielbeginn ist ebenfalls um 9.30 Uhr.

Unter Einhaltung der Corona-Regeln und des Hygienekonzeptes heißt der Verein auch eine begrenzte Zahl an Zuschauern willkommen.