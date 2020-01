VC Baustetten liefert vier Siege im Tie-Break

Die Teams des VC Baustetten haben ein spannendes Wochenende hinter sich. In vier der fünf Spiele musste der Tie-Break entscheiden.

Vorneweg die Damen 2, die nach einem langen Heimspieltag beide Spiele im fünften Satz für sich entschieden. Im ersten Spiel gegen die TG Biberach 2 gewannen die Gäste den ersten Satz knapp. In der Folge wogte die Partie hin und her. Am Ende machten die Baustetterinnen jedoch die entscheidenden Punkte und gewannen die Sätze zwei und drei mit 28:26. Im vierten Satz schlichen sich zu viele einfache Fehler ein, so dass der Satz abgegeben und das Spiel im Tie-Break entschieden werden musste. Hier konnte sich der VCB früh absetzen und den Satz sicher bis zum 15:6 zu Ende spielen.

Auch das zweite Spiel gegen den SV Eglofs wurde erwartungsgemäß spannend. Nachdem der VCB den ersten Satz mit 25:21 gewann, fehlte im weiteren Verlauf oft der Druck im Angriff, um sich gegen die kämpferische Abwehr der Gegner durchzusetzen. So ging Satz zwei an den SV Eglofs, der dritte Satz wiederum mit 25:18 an den VCB. Den vierten Satz gaben die Baustetterinnen mit 24:26 noch knapp aus der Hand, so dass die Entscheidung wieder im Tie-Break fallen musste. Auch dieser gestaltete sich bis zum Ende hin spannend und ging mit 15:13 an den VCB.

Die Damen 3 setzten ihre Siegesserie in den Heimspielen fort. Im Spiel gegen die SG SC/TSG Giengen, die sich knapp hinter dem VCB auf Platz drei befand, machten es die Baustetterinnen unnötig spannend. In den Sätzen eins und vier zeigten die Damen ihr Können und siegten mit starken Aufschlägen und einer konzentrierten Leistung. Leider konnten sie diese Leistung nicht über das Spiel hinweg halten, so schlichen sich in den Sätzen zwei und drei viele einfache Fehler ein. Den Tie-Break konnten die Baustetterinnen dann mit 15:11 für sich entscheiden.

Das zweite Spiel gegen die SG SV Machtolsheim/TSV Berghülen gewannen die Damen 3 mit 3:0. Sie hielten die Konzentration und den Druck im Angriff hoch und machten selten eigene Fehler. Nach diesen zwei Siegen stehen die Damen weiterhin an der Spitze der Tabelle.

Auch die Herren spielten bei der SG Herbrechtingen/Giengen auf fünf Sätze. Sie starteten gut in die Partie und gewannen die Sätze eins und zwei. In den Durchgängen drei und vier machten sie aber zu wenig Druck. Besonders im Angriff leisteten sie sich zu viele einfache Fehler, die die Heimmannschaft zu ihrem Vorteil nutzte und beide Sätze gewann. Im Tie-Break ließen die Baustetter aber nichts anbrennen und siegten mit 15:7. Sie befinden sich nun zu Beginn der Rückrunde auf Platz vier der Tabelle.