VC Baustetten in Fellbach chancenlos

Die Volleyballerinnen des VC Baustetten sind in der Oberliga am Samstag auf den Tabellenführer SV Fellbach getroffen. Die Rollen dieser Partie waren klar verteilt, weshalb das Ziel der Baustetterinnen war, die Gegnerinnen zu ärgern. Am Ende gab es aber eine deutliche 0:3-Niederlage für Baustetten.

Zu Beginn schafften es die Baustetterinnen nicht, die Aufschläge des SV Fellbach zu kontrollieren. Ein Rückstand von mehreren Punkten war die Folge. Im Spiel des VCB kam es immer wieder zu Ungenauigkeiten. Deshalb konnten die Gastgeber den Satz deutlich mit 25:12 für sich gewinnen. Der zweite Satz startete ebenfalls mit einer Aufschlagsserie für die Gegnerinnen. Allerdings schafften es die Baustetterinnen, die Aufschläge zu kontrollieren und ihre Abwehrarbeit zu steigern. Somit konnten viele Bälle im Spiel gehalten werden und einige Punkte erkämpft werden. Jedoch war am Ende des Satzes die gegnerische Mannschaft zu stark und auch der zweite Satz ging mit 25:18 an Fellbach.

Der Start des dritten Satzes verlief, im Vergleich zu den vorherigen Sätzen, deutlich positiver. Nur wenige direkte Annahmefehler verhinderten den Spielaufbau. Auch im Angriff agierte der VCB clever gegen den hohen Block, sodass bis zur Satzmitte die Mannschaften nur wenige Punkte trennte. Jedoch schafften es die Gastgeberinnen am Ende des Satzes doch die Oberhand zu behalten und gewannen somit auch den dritten Satz und das Spiel mit 3:0.