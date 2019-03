VC Baustetten empfängt im Derby TG Biberach

Die Frauen des VC Baustetten empfangen in der Volleyball-Oberliga im Derby die TG Biberach. Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr in der Laupheimer Mehrzweckhalle. Die Ausgangssituation beider Clubs ist zwei Spieltage vor Saisonschluss höchst unterschiedlich. Während der VCB als Tabellenvorletzter (17 Spiele/7 Punkte) bereits als Absteiger in die Landesliga Süd feststeht und sich bestmöglich aus der Liga verabschieden will, steckt die TG noch mitten im Kampf um die Meisterschaft. Ein Punkt beträgt der Rückstand der Biberacherinnen auf den Spitzenreiter TSG Backnang. Punktgleich ist Biberach mit dem Tabellenzweiten SV Fellbach. Um den Titel noch holen zu können, darf sich die TG selbst keinen Ausrutscher erlauben und muss auf einen der TSG hoffen. Genauso verhält es sich mit Blick auf Relegationsplatz zwei. Für Brisanz ist dennoch auf jeden Fall gesorgt im Derby. Der VC Baustetten dürfte sich keinesfalls kampflos geschlagen geben und vielmehr der favorisierten TG die Suppe versalzen wollen. Das Hinrundenspiel hatte Biberach zu Hause mit 3:0 gewonnen.