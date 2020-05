Vandalismus: Polizei sucht Zeugen

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte eine Telefonzelle in Laupheim beschädigt, teilt die Polizei mit. Die Tat habe sich zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und 9 Uhr am Montagmorgen in der Straße Marktplatz ereignet. Eine Scheibe ging zu Bruch. Hinweise nimmt das Polizeirevier Laupheim telefonisch unter 07392/ 96300 entgegen.

