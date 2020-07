Vandalismus: Polizei ertappt Jugendlichen

Verräterische Spuren hat ein Jugendlicher am Samstag hinterlassen: Ein aufmerksamer Zeuge hatte in der Nacht eine Sachbeschädigung gemeldet. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach sollen mehrere Jugendliche im Färbergäßle so lange an einer Laterne gerüttelt haben, bis der Schirm herunterfiel. Offenbar traf das Glas einen dieser Jugendlichen und verletze ihn. Vor Ort fanden die Polizisten eine blutverschmierte Schutzmaske – und im Krankenhaus trafen sie auf einen 18-Jährigen, der im Gesicht verletzt war. Dieser soll die Tat leugnen, mit einer Anzeige muss der dennoch rechnen. Die Polizei ermittelt weitere Beteiligte. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.