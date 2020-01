Untersulmetinger Sternsinger sammeln 6300 Euro für guten Zweck

Rund 900 Wohnungen und Häuser haben die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Georg und Sebastian in Untersulmetingen besucht. Die 28 Kinder und Jugendlichen brachten den Häusern und deren Bewohnern den Sternsingersegen unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Sie sammelten dabei Spenden in Höhe von über 6300 Euro ein. Mit einem Teil der Sternsingerspenden werden in diesem Jahr die Kinderprojekte von Schwester Ursula Fuchs im argentinischen Buenos Aires unterstützt. Mit dem anderen Teil der Spenden helfen die Untersulmetinger Sternsinger den Schwestern des Klosters Reute sowie des Klosters Sießen, die in Sibolga/Indonesien sowie in Brasilien in Kindergärten, Kinderheimen, in einem Kinderdorf und in Schulen tätig sind. Die Schwestern sind sehr dankbar für die große Hilfe aus der Sternsingeraktion.