Unternehmer beantwortet Fragen der Schüler

26 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Wirtschaft am Carl-Laemmle-Gymnasium in Laupheim hatten am Dienstag, 3. Mai, eine besondere Unterrichtsstunde. Johannes Remmele, IHK-Vizepräsident und Gesellschafter/Inhaber von Südpack Verpackungen, war zu Besuch und stand den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort, wie mitgeteilt wird.

Johannes Remmele stellte seinen persönlichen und beruflichen Werdegang vor, präsentierte das Unternehmen Südpack Verpackungen und machte seine Anforderungen an Mitarbeiter und insbesondere an Schulabgängerinnen und Schulabgänger deutlich. Beantwortet wurden unter anderem Schülerfragen wie „Wie wird man zum Unternehmer?“, „Was muss ein Unternehmer leisten?“ und „Wie stellt sich Südpack den vielen aktuellen Herausforderungen wie beispielsweise Wachstum, Nachhaltigkeit und demographischer Wandel?“ Mit viel Engagement gestaltete Remmele insgesamt 90 Minuten Unterricht im Wirtschaftskurs des Gymnasiums.

Das Projekt „Unternehmer als Lehrer“ wird vom Bildungsnetzwerk Schule/Wirtschaft der IHK Ulm organisiert und hat das Ziel, den Schülerinnen und Schülern das Unternehmertum an praktischen Beispielen zu verdeutlichen. Hierbei gestalten Unternehmerinnen und Unternehmer aller Branchen, die dazu beitragen wollen, im Unterricht ein authentisches Unternehmerbild zu vermitteln, eine Schulstunde. Schülerinnen und Schüler erfahren, wie ein Unternehmen funktioniert und wie eine Unternehmensidee vorausschauend und erfolgreich umgesetzt wird. Auf diese Weise soll ein Austausch zwischen Unternehmern und Schülerinnen und Schülern in Gang gesetzt werden.