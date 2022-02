Unter dem Motto „Komm mit ins Märchenland“ hat die Baustetter Jugend Fasnet gefeiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war einmal an einem Samstagnachmittag... So oder so ähnlich würde wohl auch unsere Geschichte beginnen, erzählte man sie als ein Märchen. Doch um welche Geschichte geht es überhaupt?

Am Samstagmittag, 12. Februar war es wieder so weit, die alljährliche Fasnet der Ministranten und Schönstattjugend Baustetten ging wieder an den Start. Es fühlte sich, getreu unserem Motto „Komm mit ins Märchenland“, wie ein echtes Märchen an. Wir konnten endlich wieder gemeinsam, unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen versteht sich, in Präsenz feiern, nachdem dies im letzten Jahr nur digital möglich gewesen war.

Pünktlich um 16 Uhr kamen etwa 30 Jugendliche verkleidet als Aladin, Frau Holle, Rumpelstilzchen oder auch Rotkäppchen ins Gemeindezentrum. Gestartet wurde mit dem allseits bekannten Spiel „Reise ins Märchenland“. Mit einem selbst gedrehten Video, indem das Märchen Schneewittchen nachgestellt wurde, tauchten die Jugendlichen in die Märchenwelt ab und bekamen das erste große Spiel erklärt. Danach gab es eine Pause, in der die Jugendlichen sich mit Wraps, Crêpes und Cocktails für die weiteren Spiele stärken konnten oder mithilfe kleiner Nebenspiele weitere Goldtaler zu erwerben. Das gleiche Schema wiederholte sich noch dreimal mit den Märchen Hase und Igel, Tischlein deck dich und Eiskönigin. Der spannende und abwechslungsreiche Nachmittag fand dann seinen Höhepunkt in einem großen Märchenquiz, indem das erworbene Märchenwissen überprüft wurde. Vor der Siegerehrung fuhren dann alle gemeinsam zum Fasnetsklassiker „Boblied“ mehrere Runden durch den Eiskanal. In der Siegerehrung fand der Nachmittag dann einen gelungenen Schlusspunkt.

„Es hat voll Spaß gemacht und ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall wieder“, so das Feedback einer Teilnehmerin. Es war eine sehr gelungene Fasnet und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, denn es gilt: ...und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch dann noch.