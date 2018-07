Unfallzeugen sollensich melden

Bereits am Donnerstag vergangener Woche hat sich zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr ein Unfall in der Mittelstraße in Laupheim ereignet, zu dem die Polizei jetzt noch Zeugen sucht. Die Fahrerin eines BMW streifte beim Ausparken aus einer Parklücke entlang der Mittelstraße ein anderes Auto und entfernte sich danach, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Autos auf einen Zettel und gab diesen in einem angrenzenden Bekleidungsgeschäft ab. Sowohl dieser Mann als auch zwei Frauen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben sollen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Laupheim unter der Telefonnummer 0 73 92 / 9 63 00 zu melden.