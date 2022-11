Unfallverursacher stand wohl unter Drogeneinfluss

Der 34-Jährige, der am Dienstag in Laupheim am Ortsausgang Richtung Achstetten einen Abbiegeunfall verursacht hat (SZ berichtete), stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Mann war mit seinem Audi von Achstetten her kommend nach links auf die Kreisstraße in Richtung Bronnen abgebogen und hatte dabei den Toyota einer 29-Jährigen übersehen, die ihm auf der Ulmer Straße entgegenkam. Die Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Durch den Aufprall erlitt der Mann schwere und die Frau leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die beiden in Kliniken. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Verdacht ergeben, dass der Audi-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest bestätigte die Vermutung der Beamten. Der 34-Jährige musste in der Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/9630320) nahm die Ermittlungen auf.