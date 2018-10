Unfall stellt Untersulmetinger Feuerwehr auf die Probe

Bei der Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Untersulmetingen wurde ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Weiherweg / Westerflacherstraße mit zwei Autos und einem Anhänger mit Gefahrgut simuliert. In den Fahrzeugen waren drei Kinder und zwei Erwachsene.

Die Rettungsleitstelle Biberach löste um 15.50 Uhr Vollalarm aus. Die Verletzten wurden aus den Autos befreit. Teilweise standen sie unter Schock. Jede Person wurde von einem Feuerwehrmann betreut. Das Gefahrgut wurde analysiert, in Behältern aufgefangen und die Straße mit Ölbindemittel abgestreut. Plötzlich fingen die Fahrzeuge an zu brennen, was mit Rauchpatronen unter den Fahrzeugen simuliert wurde. Mit Schaum wurden die Fahrzeuge gelöscht.

Danach bedankte sich Kommandant Gerold Bähr bei den Feuerwehrkameraden für die gelungene Übung und bei der Führungsgruppe für die Organisation.