Unfall mit drei Autos auf Ulmer Straße

Wegen der zu späten Reaktion eines 22-jährigen Autofahrers hat sich am Mittwoch in Laupheim ein Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 22-Jährige gegen 12 Uhr in der Ulmer Straße in Richtung Biberacher Straße. Vor ihm bremsten ein Audi-Fahrer und eine Seat-Fahrerin; beide wollten nach links in die Gartenstraße abbiegen. Der 22-Jährige erkannte dies zu spät. Er bremste, prallte aber auf das Heck des Seat des 28-Jährigen. Den Seat schob es auf den Audi des 62-Jährigen. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten sie. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392 / 963 03 20) nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 10 000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Warum der 22-Jährige zu spät bremste ist Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise sie der Mann einen kurzen Moment unaufmerksam gewesen, so die Polizei, die grundsätzlich mahnt: Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.