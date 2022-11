Unfall in der Ulmer Straße in Laupheim

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend gegen 16.45 Uhr in der Ulmer Straße in Laupheim an der Kreuzung Ulmer Straße und der K 7519 auf Höhe des TÜVs Süd gekommen. Zwei Fahrzeuge sind an der Kreuzung ineinander geprallt. Mindestens eine Person sei bei dem Unfall verletzt worden, wie Andreas Bochtler, Kommandant der Laupheimer Feuerwehr, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt.

Der Verkehr staut sich aktuell aus Richtung Achstetten und Innenstadt und wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Vor Ort sind zwei Rettungswagen sowie mehrere Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei.

Weitere Informationen folgen.