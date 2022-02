Unfall bei Achstetten: B30 aktuell gesperrt

Am Freitagnachmittag hat sich gegen 16 Uhr auf der Bundestraße 30 bei Achstetten ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeiangaben kam es kurz vor der Abfahrt Achstetten zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen bei dem zwei Personen verletzt wurden. Aktuell ist die B30 in Fahrrichtung Biberach gesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt Gögglingen-Donaustetten abgeleitet. Sowohl an der Unfallstelle als auch vor der Abfahrt Donaustetten staut sich der Verkehr aktuell auf mehreren Kilometern.

