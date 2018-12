„Und Frieden auf Erden“

Unter dem Motto „Et in Terra Pax“ begrüßten die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Rißtaler die Gäste bei ihrem diesjährigen Adventskonzert in der festlich dekorierten und voll besetzten Mehrzweckhalle in Untersulmetingen.

Zum Auftakt spielte die Vorjugendkapelle „Notenchaos“ Sulmetingen-Schemmerberg unter der Leitung von Melanie Heine auf. Mit dem Lied „Junge Fanfare“ eröffneten die Jungmusiker das Konzert mit klangvoller Fanfare. Nach dem aktuellen Hit von Ed Sheeran „Shape of You“ beendeten die Jugendlichen ihren Auftritt mit dem „jungen Weihnachtskonzert“ von Alfred Bösendorfer, einem Repertoire aus bekannten Weihnachtsliedern. Der Stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Walter Engeser meinte später am Abend, dass die Jugendlichen ihren Namen „Notenchaos“ in keinster Weise verdient hätten und lobte sie mit den Worten „Wow, was ihr geleistet habt!“

„Wir sagen Euch an, den lieben Advent“ lautete der Einklang, mit dem die Musikerinnen und Musiker der Rißtaler unter der Leitung von Norbert Böhringer ihren Konzertabend eröffneten. Durch das Programm führte die charmante Verena. Et in Terra Pax, der Ruf nach Frieden auf Erden. Den Ruf brachten die Musiker mit ihrem vokalen Anteil zum Ausdruck. An verschiedenen Stellen des Werkes erklangen, anfangs durcheinander dann zu einem rhythmischen Synchrongesang vereint, die Worte „Et In Terra Pax“ wie ein flehendes Gebet um Frieden.

In den zwei Stücken "Suite über keltische Volksweisen" und „Polnische Weihnacht“ erklangen zuerst die traditionellen Irischen Klänge mit viel Trommeln, übergehend in den ruhigeren Teil mit dem lieblichen Klang der Flöten um im dritten Teil mit viel Tempo und kraftvoll zum Schluss zu kommen. Die Musiker brachten manche Hymnen aus der Kirchenmusik dar, die einen volkstümlichen Charakter hatten.

Nach dem Marsch „Mon Salut a St. Petersbourg“ des dänischen Kapellmeisters und Komponisten Hans Christian Lumbye, welchen die Blaskapelle zum Besten gab, flogen die tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten nicht über den Ärmelkanal, sondern mitten in die Untersulmetinger Mehrzweckhalle. Die wagemutigen Piloten Reiner Sorg, Peter Eiberle, Dietmar Hanser, Joachim Böhringer und Wolfgang Schultheiß nahmen gesanglich zusammen mit der Kapelle die Konzertbesucher mit auf ihren stimmungsvollen und außergewöhnlichen Wettflug. Nach einem reichhaltigen Applaus mussten die Piloten eine Ehrenrunde fliegen.

Bei der anschließenden „80er-KULT(tour)” versetzte die Kapelle das Publikum mit einem Medley aus deutschsprachigen Liedern, wie Skandal im Sperrbezirk, Tausendmal berührt und Sternenhimmel, in die rockigen 80er Jahre zurück.

Dank und Ehrungen

Für die Überbrückung beim derzeitigen Dirigentenwechsel und die tollen Vorbereitung für das Adventskonzert dankte die Kapelle Dirigent Norbert Böhringer mit stehenden Ovationen und großem Applaus. Die beiden Dirigenten Melanie Heine und Norbert Böhringer bekamen als Dankeschön für ihr Engagement ein Bier-Präsent.

Der Telefunken-Marsch, der heute für die jüngere Generation der 5G Marsch, i-Phone Marsch oder Samsung Marsch lauten würde, rundete einen gelungenen Konzertabend ab.

Während des Konzerts hat Walter Engeser einige Mitglieder für langjährige Aktivität als Musiker und Fähnrich geehrt. Für zehn Jahre bekamen Kaya Paskowski, Katrin Götz und Carina Daiber die bronzene Ehrennadel. Mit der silbernen Ehrennadel für 20 Jahre wurden Matthias Mast und Matthias Guter, sowie der Fähnrich Arnold Bähr ausgezeichnet. Mit einer Ehrennadel in Gold und einer Urkunde für 30-jährige aktive Tätigkeit wurden Sonja Hanser und Alfred Böhringer geehrt. Ebenfalls eine Anerkennung erhielt Alexander Böhringer für seinen großen freiwilligen Einsatz.