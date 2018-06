Aus einer Parkbucht ist ein Auto am Dienstagabend in der Lange Straße in Laupheim losgefahren. Der Fahrer übersah hierbei ein vorbeifahrendes Auto und streifte dieses, heißt es im Polizeibericht. An dem Daimler-Benz entstand Sachschaden, der Unfallverursacher fuhr weiter.

Das Polizeirevier Laupheim, Telefon 07392/963 00, sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, zu dem es um 18.25 Uhr vor dem Gebäude Lange Straße 2 kam.