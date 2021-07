Unbekannte schlagen an sechs Autos Scheiben ein und reißen Fahrzeugteile ab

Unbekannte haben am Dienstagabend in Laupheim mehrere Autos schwer beschädigt. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet.

Kurz vor 22 Uhr rief eine Frau aus der Eugen-Bolz-Straße die Polizei, weil sie den Alarm von einem Auto hörte. Sie schaute nach und sah, dass an ihrem Auto eine Scheibe eingeschlagen worden war.

Die Beamten stellten fest, dass noch fünf andere Autos beschädigt wurden. Die Fahrzeuge standen in der Claus-Graf-Stauffenberg-Straße, der Bühler Straße und der Jahnstraße. Die Täter hatten auch an diesen Autos Scheiben eingeschlagen und Teile abgerissen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 20 000 bis 30 000 Euro. Ob die Täter etwas aus den Autos gestohlen haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen haben zwei Personen gesehen, die möglicherweise für die Taten verantwortlich sein könnten. Beide sollen mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen und nach ersten Erkenntnissen mit einem hellen Auto davongefahren sein. Zur Fahndung setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Die Laupheimer Polizei (Telefon 07392/96300) sucht weiterhin die Täter und fragt die Bevölkerung:

Wer hat am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch in Laupheim Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen könnten?

Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?