Unbekannte schädigen Bäume der Stadt

Bäume und städtisches Grün sind vor allem in stark besiedelten Bereichen wichtig für Umwelt und Mensch. So mindert Grün das Aufheizen versiegelter Flächen oder sorgt dafür, dass Böden Niederschläge besser speichern. Im Sommer spenden die Bäume Schatten und tragen durch das Speichern von Wasser auch zum Hochwasserschutz bei. Umso ärgerlicher ist es, wenn städtische Bäume beschädigt oder gar gestohlen werden. So teilt die Stadtverwaltung jetzt mit, dass Unbekannte am Freitag, 13. Mai, einen frisch gepflanzten Baum gestohlen haben. Ebenso wurden kürzlich in der Aststraße an frisch gepflanzten Bäumen Äste abgebrochen. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass das Beschädigen oder gar Stehlen von Bäumen keine Kavaliersdelikte sind, sondern Straftaten, die von städtischer Seite zur Anzeige gebracht werden.