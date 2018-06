Umweltpreis als „Anreiz zur Nachahmung“

„Sensibel machen“ und einen „Anreiz zur Nachahmung schaffen“: Das sind laut Laupheims Oberbürgermeister Rainer Kapellen die Gründe, warum die Stadt Laup-heim zum zehnten Mal den Umweltpreis auslobt.

„Vor 30 Jahren hat man noch sehen können, wenn der mit Dünger verseuchte See umgekippt ist“, erzählt Kapellen bei der Scheckübergabe am Mittwoch. Heute seien die Folgen „schleichend“ – „Ursache und Wirkung sind nicht sofort erkennbar“. Das Preisgeld für den Umweltpreis ist auf 1500 Euro festgesetzt und wird auf die diesjährigen vier Gewinner aufgeteilt:

1. Preis: 500 Euro

Einen von zwei ersten Preisen und damit ein Preisgeld von 500 Euro erhält der Fischereiverein Obersulmetingen. Zum dritten Mal wurde der Fischereiverein nun schon mit dem Umweltpreis ausgezeichnet. Im Zeitraum von November 2015 bis Juli 2016 haben die Vereinsmitglieder am Fischereiheim in Obersulmetingen eine Informationswand rund um die Natur und mithilfe der Natur errichtet. An dieser Wand sind Beispiele wie Insektenunterkünfte, zahlreiche Nistkästen, ein Eisvogelhaus und Schautafeln angebracht, die Schulklassen und Kindergärten die heimische Tierwelt erklären. Extra hergerichtete Bänke sollen zum Verweilen einladen. Den Arbeitsaufwand dafür schätzt der Verein auf rund 190 Arbeitsstunden, die Materialkosten auf knapp 1800 Euro. Mit dem Preisgeld wollen der Vorsitzende Karl Sauter und seine Mitstreiter bereits das nächste preisverdächtige Umweltprojekt in Angriff nehmen. „Zusammen mit dem Natur- und Vogelschutzverein“, erzählt Sauter.

1. Preis: 500 Euro

Der zweite mit ebenfalls 500 Euro dotierte erste Preis geht an das Laup-heimer Familienunternehmen Rayher Hobby GmbH. Der Kreativfachhändler hat im Jahr 2015 ein Nachhaltigkeitsprojekt mit unbestimmter Laufzeit ins Leben gerufen. Auf dem Betriebsgelände in der Bahnhofstraße wurde eine Biogas-Wildblumenmischung auf rund 20000 Quadratmetern ausgebracht, um lokale Sorten- und Artenvielfalt zu fördern. Einmal jährlich wird nach der Blüte durch einen ortsansässigen Landwirt die Wiese abgemäht. Die Ernte wird als Biomasse zu Strom und Wärme verarbeitet. Das Feld zieht zudem zahlreiche Insekten an, weshalb ein Bienenstand errichtet wurde. Doch nicht nur die Insekten auch die Mitarbeiter des Unternehmens sollen vom Nachhaltigkeitsprojekt profitieren. Zur Verbesserung des Betriebsklimas wurde ein Gartenteam gegründet, das für den Eigenbedarf Gemüse anbauen darf. Rund 30 Mitarbeiter unterstützen die Aktion. „Unserer Familie tut es weh, dass die Ökologie nicht mehr funktioniert“, sagt Junior-Chef Stephan Rayher. „Wir wollen Vorbild sein und andere dazu ermutigen, auch etwas zu tun.“

2. Preis: 400 Euro

400 Euro und damit den zweiten Umweltpreis bekommt der Natur- und Vogelschutzverein Obersulmetingen überreicht. Dank eines Nestneubaus im Sommer 2013 siedelte sich auf dem Schlossdach in Obersulmetingen wieder ein Weißstorch an. Die Tiere werden seither beobachtet, die Jungtiere gewogen und beringt. Zudem werden gefährlich Gegenstände aus dem Nest entfernt. Der Verein steht als Ansprechpartner zur Verfügung und unterhält Kontakt zum Storchenbeauftragten des Landkreises. Mit dem Geld soll zusammen mit dem Fischereiverein ein kleiner Naturpfad entstehen, wo Kinder die Natur sehen, hören und fühlen können.

3. Preis: 100 Euro

Den dritten Preis und ein Preisgeld von 100 Euro erhält Hugo Wörz. Als ehrenamtlicher Helfer des Verkehrs- und Verschönerungsvereins hat er die Stirnseite des Rohrdurchlasses am Grundgraben befestigt und einen 2,50 Meter breiten Weg angelegt. Durch diesen Weg ist ein Rundgang vom Grundgrabental über die Hochterrasse zum Ringelhauser Park möglich. Bei schlechtem Wetter war dieser Weg nur eingeschränkt begehbar. „Ein älteres Ehepaar hat mich auf die Idee gebracht“, sagt er. Das Preisgeld sei eher nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Über die Anerkennung freut er sich dennoch.