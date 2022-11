Umweltausschuss und Bauausschuss tagen

Der Umweltausschuss der Stadt Laupheim tritt am Montag 7. November, 18.45 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Zertifizierung des Labels „StadtGrün“ und die Umsiedelung von Saatkrähen in Laupheim. Ebenfalls öffentlich und am 7. November, tagt der Bauausschuss der Stadt; Sitzungsbeginn hier ist um 19.30 Uhr. Thema ist unter anderem der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Vorholz West Teil V“. Die Tagesordnungen zu beiden Sitzungen sind über das städtische Bürgerinformationssystem auf der Internetseite der Stadt abrufbar.