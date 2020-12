Uhlmann spendet an Martinusladen, Sana-Belegschaft und Bürgerstiftung

Der Martinusladen hat Geschenke und eine Spende von 5000 Euro des Unternehmens Uhlmann erhalten. Das gibt Uhlmann in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach ist coronabedingt die Weihnachtsfeier ausgefallen und damit auch die Tombola, bei der Geschenke der Geschäftspartner für einen guten Zweck verlost werden. Deshalb wurden die Präsente in diesem Jahr dem Martinusladen sowie der Belegschaft der Sana-Kliniken Laup-heim und Biberach zur Verfügung gestellt. In der Pressemitteilung heißt es, angesichts der Belastungen durch die Pandemie seien insbesondere hilfebedürftige Mitglieder der Gesellschaft auf besondere Unterstützung angewiesen. Eine weitere Geldspende von Uhlmann in Höhe von 5000 Euro geht an die Laupheimer Bürgerstiftung und soll dazu beitragen, die Institution bei ihren sozialen Aufgaben zu unterstützen. Auch der Uhlmann-Betriebsrat hat eine Spendenaktion initiiert und will die Erlöse Anfang des kommenden Jahres an eine wohltätige Einrichtung spenden.

Überbracht wurden die Geschenke und die Spende an den Martinusladen vom Betriebsratsvorsitzenden Alexander Brücker (links) und dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Matthias Niemeyer (rechts). Rosa Demuth nahm die Spenden für den Martinusladen entgegen.

Foto: Uhlmann