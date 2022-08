Uhlmann ist Teil der Science Based Targets initiative

Die Uhlmann Group ist seit 7. Juli Mitglied der Science Based Targets initiative (SBTi) und verpflichtet sich damit den Zielen der SBTi, die globale Erwärmung durch eine Net-Zero-Strategie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Damit habe man sich einem der strengsten und ambitioniertesten Klimaschutzprogramme für Unternehmen weltweit angeschlossen, teilt die Laupheimer Uhlmann Group mit.

Neben bereits eingeleiteten Maßnahmen erarbeiten die Unternehmen der Gruppe weitere messbare Ziele, die mit dem SBTi abgestimmt werden. Regelmäßiges Reporting und Audits werden Auskunft über den Status der Gruppe auf dem Weg zur Erreichung der Ziele geben. Auf der Website der SBTi können Kunden und Partner den Status einsehen.

„Die Hitzerekorde, die gerade weltweit gebrochen werden, sind nur eines von vielen Beispielen, weshalb dringend die Ziele des Pariser Abkommens umgesetzt werden müssen“, so Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer, CEO der Uhlmann Group. „Die Lebensqualität weltweit zu verbessern, darin sehen wir den wesentlichen Sinn unseres unternehmerischen Handelns. Auch deswegen haben wir uns für die SBTi entschieden. Der wissenschaftsbasierte Ansatz stellt sicher, dass die Maßnahmen im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel stehen und nicht nur Kosmetik sind.”

Für die Formulierung der Klimastrategie mit Zielen sowie ihrer Implementierung und Überwachung gründete Uhlmann eine Arbeitsgruppe. Zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen in der Zentrale arbeiten mit 17 Carbon-Managern vor Ort in den einzelnen Unternehmen und Business Units an der gruppenweiten Klimastrategie. Die ersten praktischen Maßnahmen sind bereits aktiv: So beziehen Cremer Speciaalmachines, Uhlmann UK Ltd., Uhlmann Höfliger Schweiz GmbH und KOCH Pac-Systeme zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Konkrete CO2-Reduktionsziele sowie die dafür notwendigen Schritte stehen vollumfänglich Ende 2022 fest und werden anschließend von der SBTi geprüft und freigegeben. Folgende Ziele wurden definiert: Bis 2030 will man 100 Prozent Strom aus alternativen Energien beziehen sowie die Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 42 und die Scope-3-Emissionen um 25 Prozent senken

Die SBTi ist eine globale Organisation, die Unternehmen dazu befähigt, sich ambitoniert Klimaziele zu setzen, die sich an den Ergebnissen der Klimaforschung orientieren. Die Initiative legt ihren Fokus darauf, Unternehmen weltweit auf den Weg zu bringen, ihre Emissionen vor 2030 zu halbieren und vor 2050 Klimaneutralität zu erreichen. SBTi ist eine Initiative von Carbon Disclosure Project (CDP), dem United Nations Global Compact, dem World Resources Institute (WRI) und dem Worldwide Fund for Nature (WWF).