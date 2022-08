Uhlmann fördert „Forum der Astronomie“

Anfang August bedankten sich Lis Hauel und Robert Clausen vom Sterntaler-Team des Planetariums persönlich bei Hedwig Uhlmann und überreichten ihr eine Phiole mit Meteoritenstaub. Anlass: Uhlmann ist mit 25 000 Euro der erste Planetensponsor fürs „Forum der Astronomie“ und hoffentlich Impulsgeber für weitere Förderer aus der regionalen Wirtschaft. Das schreiben die Mitglieder der Volkssternwarte Laupheim e.V..

„Aller Anfang ist schwer, vor allem wenn es ums Fundraising geht“, schreibt Robert Clausen, Vereinsgründer der Volkssternwarte, in einer Pressemitteilung. Aktuell ist er mit Lis Hauel als „Sterntaler-Team“ für den Verein unterwegs, um Spender, Sponsoren und Fördergelder für das „Forum der Astronomie“ zu finden. Das Projekt ist nach Angaben des Vereins bereits seit 2018 in Planung und sieht einen Anbau an das Planetarium vor, der zusätzliche Ausstellungsflächen bietet und Astronomie und Naturwissenschaften für das Publikum des Laupheimer Sternentheaters erleb- und begreifbar macht. Es soll ein modernes Science Center sein, das begeistert und zugleich Wissen vermittelt.

Den Besuchern soll es außerdem ermöglichen, mehr Zeit in der Laupheimer Milchstraße zu verbringen und einen Ausflug ins Sternenstädtchen damit noch lohnenswerter zu machen. Darüber hinaus sollen beim Planetarium Räumlichkeiten für das Schülerforschungszentrum geschaffen werden, so dass noch mehr zur Förderung wissenschaftlicher Interessen bei Kindern und Jugendlichen aus Laupheim und der Region geleistet werden kann. Langfristig gesehen sei das „Forum der Astronomie“ eine Investition in die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Region und des Nachwuchses für Firmen aus Forschung und Technik, sagen die Mitglieder.

„Aus diesem Grund freuen wir uns besonders, dass sich Uhlmann als erster Planetensponsor mit 25 000 Euro in das Projekt einbringt“, sagt Rolf Stökler vom Vorstand der Volkssternwarte. Robert Clausen erinnert sich, dass schon beim Bau des Planetariums 1989 Friedrich Uhlmann als erster eine Spende in Höhe von 50 000 DM machte, um die Realisierung des Projektes zu unterstützen. Dies gelang und motivierte weitere Unternehmer gleichzuziehen. Hedwig Uhlmann bezog sich mit der neuen Zuwendung auch direkt auf die damalige Spende. Sie und ihr Sohn Tobias, der heute die Firma leitet, meinten, sie stünden da schließlich in einer gewissen Tradition.