Uhlmann übernimmt Azubis von Keckeisen

Die Firma Uhlmann hat die auszubildenden Industriemechaniker der Firma Keckeisen am 4. Mai übernommen und heißt sie herzlich willkommen.

„Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, ihren Ausbildungsweg bei Uhlmann fortzusetzen“, heißt es in einer Mitteilung.

Bedingt durch die aktuelle Situation arbeiten die Auszubildenden bei Uhlmann in der Lehrwerkstatt in einem Schichtsystem – das sei eine sehr gute Lösung, um die Ausbildung fortsetzen zu können. Auch in Zukunft werde Uhlmann auf die Ausbildung setzen. Der Bewerbungsprozess für den Ausbildungsbeginn 2021 läuft bereits.

„Wir wünschen unseren neuen Auszubildenden viel Erfolg bei ihrer Berufsausbildung und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, heißt es in der Mitteilung.