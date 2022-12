Udo Hiller 40 Jahre Mitarbeiter beim Dietenbronner Mineralbrunnen

Die Dietenbronner Mineralbrunnen hat einen ihrer langjährigen Mitarbeiter für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Udo Hiller trat am 13.April 1982 in der Brunnenverwaltung Bad Dietenbronn GmbH als Fahrer ein. „Mit großem Engagement und dem richtigen Fingerspitzengefühl organisierte Udo Hiller die vergangenen 40 Jahre die Belieferung seiner treuen Kunden und gewann als ,Sprudel Udo’ ein hohes Maß an Wertschätzung nicht nur bei der treuen Kundschaft, sondern auch im Unternehmen bei allen Kollegen“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Die Brunnenverwaltung dankte Udo Hiller für seine Treue, seine Dienste und sein Engagement in den vergangenen 40 Jahren und überreicht ihm die Ehrenurkunde der IHK Ulm für die langjährige Mitarbeit.