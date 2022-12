U9 der Olympia Laupheim gewinnt gegen den FC Augsburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Krönender Jahresabschluss für die U9-Fußballer des FV Olympia Laupheim: Die Jungs um Trainer Felix Gralla gewannen ein Testspiel beim Bundesliganachwuchs des FC Augsburg mit 3:2.

Seit Wochen gab es bei der E-Jugend-Mannschaft nur noch ein Thema: Wir spielen im Dezember gegen den FC Augsburg. Endlich war es soweit und das Team reiste jetzt an die Paul-Renz-Akademie nach Augsburg. Der FCA hat dort ein riesiges Nachwuchs-Kompetenzzentrum: Zahlreiche Trainingsplätze, Internat, Geschäftsräume, Mensa – das Geländer machte mächtig Eindruck auf die Laupheimer Kicker. Diesen Respekt merkte man der Mannschaft auch in den ersten Minuten der Partie deutlich an.

Ausgetragen wurde das Spiel auf dem Kunstrasen der Akademie. Trotz gehörigem Respekt besannen sich die Laupheimer auf ihr Können. Die mitgereisten Eltern sahen eine spannende Partie mit tollen Chancen auf beiden Seiten. Nach einer 3:0-Führung für Laupheim konnte Augsburg mit ein wenig Glück und in dichtem Schneetreiben in den letzten Spielminuten auf 3:2 verkürzen. Zu Recht freuten sich die Laupheimer ausgiebig über ihren Sieg und feierten diesen im Anschluss mit einem verdienten Imbiss in einem amerikanischen Schnellrestaurant.