U18-Volleyballerinnen in der nächsten Runde

Am vergangenen Wochenende sind drei Mannschaften des Volleyballclub Baustetten auf dem Platz gewesen: die weibliche U17-Mannschaft, die U18 sowie die Herrenmannschaft. Die Ergebnisse im Überblick.

Die weibliche U17-Mannschaft hat am Samstag den ersten Spieltag in Göggingen absolviert. Gegen den Gastgeber und auch den TSV Bad Saulgau gewannen die Baustetter Mädels klar mit 2:0. Im Spiel gegen den SSV Ulm gerieten sie zunächst in Punkterückstand, den sie jedoch wieder aufholten. Am Ende konnten allerdings drei Satzbälle nicht verwertet werden, ehe der SSV Ulm den Satz schließlich mit 30:28 für sich entschied. Im zweiten Satz hingegen ließen die Baustetter Mädels nichts mehr anbrennen. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Damit ist die weibliche U17-Mannschaft Tabellenführer in der Vorrundengruppe.

Die U18 spielte am Sonntag in der Herrenmahdhalle in Laupheim in der zweiten Jugendpokal-Runde. Fünf Mannschaften waren an den Start gegangen, von denen sich nur die Erstplatzierte für die nächste Runde qualifizierte. Die Gegner vom SSV Rübgarten, TSV GA Stuttgart und die SG Giengen/Brenz konnten nicht mit dem druckvollen Spiel des VC Baustetten mithalten – alle Spiele gingen deutlich mit 2:0 an den VCB. Der TSV Bartenbach spielte im ersten Satz noch auf Augenhöhe, doch schließlich machten die Baustetterinnen den Sack zu. Der zweite Satz war dann wieder eine klare Angelegenheit, auch dieses Spiel endete mit 2:0 für den VCB. Mit diesen vier Siegen haben sich die Mädels souverän für die nächste Runde qualifiziert.

Die Herren des VC Baustetten spielten am vergangenen Wochenende ein spannendes Match gegen den aktuellen Tabellenführer vom SV Unlingen. Schon im ersten Satz traten beide Mannschaften auf Augenhöhe gegeneinander an. Die Baustetter zeigten gute Angriffe und eine sichere Feldabwehr, trotzdem ging die erste Runde knapp mit 27:25 an die Gastgeber. Im zweiten und dritten Satz hatten die Baustetter Herren die Unlinger jeweils unter Kontrolle; sie konnten sich vor allem mit cleveren Angriffen und einem starken Block durchsetzen. Der vierte Satz ging schließlich wieder auf das Konto der Unlinger. Im Tie-Break leisteten sich beide Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende erzielte der SV Unlingen die entscheidenden Punkte zum 16:14-Satzgewinn und wurde somit an diesem Abend zum Meister in der Bezirksliga Süd.