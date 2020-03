U18-Mädchen spielen sich in die Endrunde

Die Jugendmannschaften der Laupheimer Volleyballer haben am Wochenende sowohl auf dem Großfeld als auch auf dem Kleinfeld ein volles Programm absolviert. Die Ergebnisse im Überblick.

Die U18-Mädchen haben sich das Ticket für die Endrunde des Württembergischen Jugendpokals gesichert. Da sie in der regulären Runde in der Leistungsstaffel gestartet waren, zählten sie außer dem VfB Friedrichshafen und dem TSV Birkach 1 zum Favoritenkreis des Qualifikationsturniers. In der Gruppenphase setzten sich die Laupheimerinnen souverän mit jeweils 2:0 gegen den TSV Birkach 2 und den SSV Esslingen durch. Damit trafen sie im Überkreuzvergleich auf Friedrichshafen. In dieser Begegnung ging es um die Qualifikation für die Endrunde, da sich nur der Sieger direkt qualifizieren würde – der Verlierer würde den Umweg über die Trostrunde nehmen müssen. Die TSVlerinnen hatten noch eine Rechnung mit den Häflerinnen zu begleichen, gegen die sie in der Leistungsstaffel noch verloren hatten. Dieses Mal aber gaben sie sich keine Blöße und besiegten die Gegnerinnen vom See klar mit 2:0. Damit sicherten sie sich das Ticket für die Endrunde des Jugendpokals, die Ende April ausgetragen wird.

Die U20-Jungs haben die direkte Qualifikation für die Endrunde verpasst. Vor heimischem Publikum trafen sie in der Vorrunde zunächst auf die SG MADS Ostalb und den TV Cannstatt. Gegen den favorisierten Landesligisten und späteren Turniersieger von der Ostalb hatten die Laup-heimer Jungs kaum eine Chance. Zwar zeigten sie über weite Strecken eine gute Leistung, verloren aber am Ende mit 2:0. Daher lag der Fokus voll auf dem zweiten Spiel gegen Cannstatt. In dieser Partie zogen die TSVler von Anfang an ihr Spielkonzept auf und sicherten sich mit einem verdienten 2:0-Sieg den zweiten Platz in der Gruppe. Damit trafen sie im Überkreuzvergleich auf den TSV Ellwangen – den Erstplatzierten der anderen Gruppe. Gegen Ellwangen taten sich die Laupheimer zunächst schwer, drehten aber gegen Satzende nochmals auf und stellten die favorisierten Gegner vor die ein oder andere Herausforderung. Trotzdem verloren sie am Ende mit 2:0 und verpassten den direkten Einzug in die Endrunde. Im Spiel um Platz drei traten sie gegen Rottweil an. Nun machte sich der lange Turniertag bemerkbar: Am Anfang hatten die Laupheimer noch knapp die Nase vorn, ließen aber sukzessive nach, sodass Rottweil am Ende beide Sätze knapp gewann und die Laupheimer am Ende auf dem vierten Platz landeten.

Die U15-Midi-Mädchen haben am Sonntag gegen den SV Ochsenhausen und die TG Biberach gespielt. Die beiden Gegner stehen an der Tabellenspitze und stellten die TSV-Mädels vor große Herausforderungen. Phasenweise schafften es die TSVlerinnen, ihr Leistungsvermögen abzurufen und mit viel Einsatz in der Defensive und klugen Angriffsaktionen zu punkten. Am Ende setzten sich aber in beiden Spielen die Gegnerinnen durch, die in den entscheidenden Momenten stabiler auftraten. So stehen die TSVlerinnen nach der ersten Runde auf dem vierten Tabellenplatz.

Die U13-Mädchen haben am Samstag gegen den SV Ochsenhausen und den VfB Friedrichshafen gespielt. Gegen Ochsenhausen schafften es die TSVlerinnen, über beide Sätze konstant auf einem hohen Level zu spielen. Damit gewannen sie dieses Spiel mit 2:0. Im zweiten Spiel gegen Friedrichshafen taten sich die Laupheimerinnen schwerer. Zwar legten sie sich mächtig ins Zeug, doch meist hatten die Häflerinnen den längeren Atem und bezwangen die Laupheimerinnen schließlich mit 2:0. So stehen die TSVlerinnen nach dem ersten Spieltag auf dem zweiten Platz der Vorrundengruppe.