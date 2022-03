U17-Spieler beim Badmintonturnier erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 13. März nahmen Romy Stührmann und Lukas Rehberger am zweiten D-Ranglistenturnier in Aalen teil.

Romy spielte in der Altersklasse U17. Ihre ersten beiden Spiele gewann sie souverän gegen Leonie Schimmer und Anna Bauer. Im dritten Spiel traf sie auf die spätere Turniersiegerin Hannah Trautwein aus Heubach und unterlag ihr mit 14:21 und 7:21. In ihrem letzten Spiel um Platz 2 spielte sie gegen Karolina Klein aus Bad Mergentheim. Das Spiel entwickelte sich zu einem spannendem Dreisatzmatch, in welchem Romy jedoch die besseren Nerven behielt und mit 18:21, 21:13 und 22:20 gewann und somit 2. wurde. Auch im Doppel trat Romy mit ihrer Partnerin Maike Barmscheidt aus Dornstadt an. Die beiden gewannen ihr erstes Spiel, verloren jedoch das zweite und belegten somit ebenfalls Platz 2.

Lukas trat ebenfalls in U17 an. Sein Auftaktspiel gewann er klar. Das zweite Spiel verlor er jedoch. Im dritten Spiel traf er auf Kevin Gedeon, gegen den er sich in einem Dreisatz durchsetzte. Im letzten Spiel spielte Lukas abermals einen Dreisatz gegen Leo Kwet. Diesen verlor er jedoch und belegte so Platz 6. Im Doppel erreichte Lukas mit Partner Pius Brenner aus Dornstadt Platz 5.