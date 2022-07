U 10 erfolgreich mit Platz zwei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der VR-Talentiade erspielte sich die Mannschaft U 10 Midcourt des TC Laupheim 1904 den hervorragenden 2. Platz. Bei fünf Begegnungen mussten sie sich nur gegen den TC Ehingen geschlagen geben. In dieser Altersklasse gehören neben dem eigentlichen Tennis-Match ebenfalls die Staffelspiele zum Aufgabenfeld. Dabei sind Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Koordination zu bewerten. Mit Mats Hertzog, Lisa Büchele, Mia Schweizer, Hubertus Leutrum v. Ertingen und Leni Strobel war das Spielerfeld stark besetzt. Sie sind gut vorbereitet, um in der nächsten Saison bei den U12 stark anzutreten.