TV Reichenbach ist Favorit in der Laupheimer Rottumhalle

Die Handballer des HRW Laupheim starten am Samstag (Anwurf: 20 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den TV Reichenbach in die Saison 2022/23 in der Verbandsliga-Staffel II. Neben dem Abstieg aus der Württembergliga wog der personelle Aderlass noch viel schwerer: Die Abgänge von sechs teilweise langjährigen Spielern haben die Spielerdecke in der Breite und Tiefe deutlich ausgedünnt. Durch die Verletzungen der Leistungsträger Kenan Durakovic (im Aufbautraining) und Tim Rodloff wird der Neuanfang somit zu einer sehr großen Herausforderung. „Es wird also ein steiniger Weg, welchen wir mit viel Teamgeist und Zusammenhalt begehen wollen“, sagt der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann.

Mit dem neuen Trainerteam Sven Schröder und Tim Rodloff soll Tempohandball und Athletik wieder einen größeren Stellenwert bekommen, wenngleich man sich nach dem Trainerwechsel und den wenigen Trainingseinheiten sicherlich noch keine Wunder erwarten darf. Neben vielen alten Bekannten wie dem TV Steinheim und der MTG Wangen werden die Rot-Weißen sehr häufig der A8 in den Esslinger Raum folgen. Dazu zählt auch der erste Gegner in der Rottumhalle, der TV Reichenbach/Fils. Auch die Gäste haben mit Jochen Masching einen Wechsel auf der Trainerbank vollzogen, zuzüglich zu den acht Abgängen und vier Zugängen. Nach Platz sieben in der Vorsaison haben sich die Gäste fest vorgenommen, diesmal im oberen Tabellendrittel zu landen, was angesichts der potenten Zugänge durchaus realistisch sein dürfte.

Bei den Laupheimern treibt unterdessen das Schreckgespenst „Verletzungen“ weiter sein Unwesen: Im Dienstagstraining verletzte sich Rückkehrer Andi Latsch schwer am Sprunggelenk und wird für längere Zeit ausfallen. Daher müssen die Trainer Schröder und Rodloff wohl kurzfristig improvisieren. Der HRW will aber mit einer kämpferischen Leistung erste Akzente in der neuen Spielklasse setzen, wenngleich die Favoritenrolle aber klar die Gäste innehaben.