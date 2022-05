Turniersieg für Laupheims Volleyballjugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 30. April, empfing Laupheims Heimmannschaft ihre Gegnerinnen zum anstehenden U17-Jugendspieltag in der Herrenmahdhalle. In zwei Vorrunden hatten sich alle teilnehmenden Teams des Turniers bereits den gegnerischen Mannschaften gestellt.

Nun ging es nicht nur um den Bezirksmeistertitel, sondern zugleich um die Qualifikation für die Württembergischen Meisterschaften. Das Laupheimer Team um Trainerin Olga Hofmann startete überzeugend in die Gruppenrunde. Trotz eines verletzungsbedingten Ausfalls während des ersten Spiels konnte die Laupheimer Mannschaft dieses 2:0 gewinnen. Im zweiten Spiel fiel es dem Team schwer, sich weiterhin konsequent durchzusetzen, sodass sie mit einem Unentschieden verblieben. Als Gruppenerster starteten sie damit in das Halbfinale gegen die Mannschaft der VSG Illertal 2.

Die heimischen Spielerinnen konnten ihre Gegnerinnen vor allem durch starke Aufschläge unter Druck setzen, sodass diese kaum die Möglichkeit hatten, selbst zum Zug zu kommen. Infolgedessen erkämpfte sich das Laupheimer Team erneut beide Sätze zum Spielgewinn, um im Finale erneut gegen den VfB Ulm anzutreten. Auch im Finalspiel gelang es den Gegnerinnen nicht, dem Laupheimer Aufschlagspiel standzuhalten. Die Heimmannschaft sicherte sich folglich auch diesen Sieg und damit den Bezirksmeistertitel.

Das Team und Trainerin Olga Hofmann sind stolz auf die gezeigten Leistungen und freuen sich auf die kommenden Begegnungen bei den Württembergischen Meisterschaften.