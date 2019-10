TSV wandert an der Iller

Die TSV-Berg- und Wanderabteilung bietet am Samstag, 2. November, eine Rundwanderung um das Kloster Brandenburg. Der Waldweg führt uns über die Annkapelle nach Dietenheim. Von dort führt der Weg wieder zurück an der Iller nach Kloster Brandenburg. In Regglisweiler geht es durch den Herrenweiherpark. Die Wege sind teilweise befestigt. Die Gehzeit beträgt etwa drei Stunden, es sind circa 93 Höhenmeter zu bewältigen. Die Abfahrt erfolgt am ZOB mit Privatautos werden Fahrgemeinschaften gebildet.