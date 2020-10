TSV-Volleyballer sind am Wochenende wieder am Netz

Die aktiven Mannschaften der TSV-Volleyballer gehen am Wochenende wieder ans Netz.

Die Damen 1 fahren am Samstag zum SV Pfrondorf. Die Gegnerinnen waren am ersten Spieltag noch sieglos geblieben, während die Laupheimerinnen mit zwei 3:1-Siegen und ordentlich Rückenwind als aktueller Tabellenführer der Landesliga in die Partie gehen. Doch die TSVlerinnen wollen den Gegner nicht leichtfertig unterschätzen. Es gilt also, von Anfang an die Spannung hochzuhalten.

Die Damen 2 spielen am Samstag in der A-Klasse gegen die TG Biberach 2. Die TSVlerinnen, die am ersten Spieltag in Minimalbesetzung antreten mussten und mit 0:3 verloren, wollen sich am zweiten Spieltag steigern, dafür haben sie im Training verstärkt an Standardsituationen gearbeitet, um den eigenen Spielaufbau zu stabilisieren. Dies gilt es nun, im Spiel gegen Biberach unter Beweis zu stellen.