TSV-Nachwuchs präsentiert sich stark

Auch beim dritten Bezirksranglistenturnier der Jugend des Gesamtbezirks Südwürttemberg in Altshausen hat sich der Badmintonnachwuchs des TSV Laupheim eindrucksvoll präsentiert. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle konnte der TSV zwar nur drei Teilnehmer ins Rennen schicken, diese erledigten ihre doch kniffligen Aufgaben sehr gut.

Am Samstag alleine an den Start gehen musste in der Altersklasse U13 der Mädchen Romy Stührmann, die sich sehr wacker der starken Konkurrenz stellte. Das erste Spiel ging zwar verloren, mit einem Sieg in der Folgebegegnung spielte sich Romy aber ins Hauptfeld. Am Ende erreichte sie nach einer hauchdünnen Dreisatz-Niederlage im Platzierungsspiel einen tollen achten Platz.

Bei den Mädchen der Altersklasse U17 war Julia Kempel am Start. Wie Romy Stührmann musste auch sie ihr erstes Match abgeben, sicherte sich aber ebenfalls den Einzug ins Hauptfeld. Am Ende sprang für sie ein sehr guter zwölfter Rang heraus.

Fabian Scheck trat ein letztes Mal bei den Jungen der Altersklasse U19 an, bevor er zu den aktiven Senioren wechselt. Zum Auftakt musste er sich direkt dem späteren Turniersieger beugen, ließ sich aber nicht den Wind aus den Segeln nehmen und präsentierte sich weiterhin sehr kampfbetont. Unterstrichen wurde seine gute Leistung durch das enge Dreisatz-Match im Platzierungsspiel, welches er verdient zu seinen Gunsten entschied und so am Ende einen tollen siebten Platz für sich eintragen durfte.

Zwar konnte sich keines der Nachwuchstalente für die baden-württembergischen Ranglistenturniere qualifizieren, dennoch darf der TSV Laupheim auf die guten Leistungen der Jugendspieler stolz sein, die allesamt mit sehr viel Potenzial nach oben ausgestattet sind.