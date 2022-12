TSV Laupheim richtet seine siebte Balettmatinée aus

Der TSV Laupheim veranstaltet am Wochenende 11./12. März im Kulturhaus Laupheim seine siebte Balettmatinée.

„Die Ballettmatinée hat sich aus der Vorweihnachtszeit verabschiedet“, heißt es in der Pressemitteilung. Dies sei bedauerlich für das Publikum, aber für die Tänzerinnen und deren Familien sei es eine Entlastung in der stressigen Adventszeit. „So können alle die anderen vielschichtigen Laupheimer Kulturprogramme bewältigen und vor allem auch genießen.“

Der TSV Laupheim lädt für Anfang März mit den Ballettgruppen des TSV Laupheim und auswärtigen Gästen zu seiner siebten Balettmatinée ein. Ob Klein oder Groß, alle werden die Bühne für sich erobern. Ob luftig und leicht gehüpft, schwindelig gedreht, emsig gesprungen oder sinnlich, zart bewegt – als Gruppen, als Trio oder Duos; selbst Soli werden zur Aufführung kommen. Alle werden ihr Bestes geben und dies zu traditionell klassischer Ballettmusik und auch fetzigen Rhythmen, schreibt der TSV. Ein besonderes Highlight werden auch die Tänze, zu dem Klassiker Dornröschen als Märchenballett mit der Musik von Tschaikowski, sein. Mit dabei ist auch wieder Susanne Danner mit ihrer Harfe und Märchen für alle.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 11. März, um 18 Uhr (Einlass ab 17.15 Uhr) und am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr (Einlass ab 14.15 Uhr). Der Eintritt kostet für Erwachsene neun Euro (plus Gebühren) und für Kinder und Schüler sechs Euro (plus Gebühren). Karten sind im Vorverkauf bereits jetzt im Kulturhaus Laupheim zu haben.